2019/08/07 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء الصحة أن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض فتاكة.ولا تسبب الحالة هذه التي تُعرف باسم “التبول الليلي المتكرر” القلق فقط، حيث رُبطت بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وضعف جهاز المناعة وأمراض القلب أيضا، وحتى بعض أنواع السرطان.كما يمكن أن تسبب مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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