2019/08/07 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الثلاثاء أن إسرائيل تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفاد موقع “واينت” الإسرائيلي.وأشار الموقع إلى أن كاتس قال خلال جلسة مغلقة للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع إن إسرائيل تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل تؤكد مشاركتها في التحالف البحري بمضيق هرمز وكالة خطوة برس.

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