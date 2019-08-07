بعثتا اليعقوبي والشيرازي تؤكدان أهمية النتاجات المؤسساتية للمرجعية الدينية في ترسيخ الوعي الديني في المجتمع

2019/08/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من بعثة سماحة المرجع الديني الشيخ مكارم الشيرازي (دام ظله) الأحد 2 ذو الحجة 1440، مقر البعثة الدينية بمكة المكرمة.وتركّز الحديث أهمية الفعاليات والمبادرات الاجتماعية التي يضطلع بها مراجع الدين والتأكيد عليها الى جانب القيادة الدينية والفكرية للأمة.كما اتفق الطرفان على أهمية النتاجات المؤسساتية للمرجعية الدينية ومدى تأثيرها النوعي على البحث …

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