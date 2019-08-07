جامعة كربلاء تبحث مع وفد من جامعة شيفيلد وكلية الاطباء الملكية البريطانيتين تعزيز التعاون المشترك

2019/08/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت كلية الطب في جامعة كربلاء، مع وفد من جامعة شيفيلد البريطانية، وكلية الاطباء الملكية، توقيع مذكرة تعاون مشترك، لتطوير العلاقات الاكاديمية والبحثية، وتقديم برنامج تدريبي للتدريسين في الكلية.وقال عميد الكلية الاستاذ الدكتور حسن علي نصر الله، انه جرى الاتفاق مع الجانب البريطاني على تدريب الأساتذة للاطلاع والإفادة من الخبرات في مجال المستجدات البحثية، […]

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