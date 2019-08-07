خطأ طبي كاد يكلف إنجليزيا رجولته

2019/08/07 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رجل إنجليزي عن طريق الخطأ لعملية ختان ، بدلا من إجراء عملية جراحية للمثانة في أحد مستشفيات مدينة ليستر.ولكن “رب ضارة نافعة”، فقد تمكن الرجل بفضل هذا الخطأ، من الحصول على تعويض يبلغ عشرين ألف جنيه استرليني.وحدث هذا الموقف “المضحك المبكي”، في صيف عام 2018، عندما دخل الإنجليزي تيري برازيير إلى المستشفى

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