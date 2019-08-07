2019/08/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين اليوم الأربعاء عودة (285) نازحا من مخيمات النزوح في المحافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.و ذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “تمت إعادة (285) نازحاً من مخيمات النزوح في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة عشرات العائلات النازحة الى سكناها في القائم وكالة خطوة برس.

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