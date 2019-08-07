مطربة لبنانية شهيرة: سأقف على جبل عرفات بدلا من المسرح

2019/08/07 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المطربة اللبنانية أمل حجازي مقاطع فيديو لأدائها مناسك الحج العام الحالي، مشيرة إلى أنها تقف على جبل عرفات بدلا من المسرح.ووجهت حجازي رسالة لجمهورها عبر الفيديو الذي نشرته على “إنستغرام”، قائلة: “أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي

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