2019/08/07 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاربعاء، على ان التعاون بين الحكومات المحلية من أبرز عناصر نجاح العمل الامني.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الوزير ياسين الياسري استقبل اليوم، رئيس مجلس محافظة ذي قار “رحيم الخاقاني” والوفد المرافق له لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية التي تمر بها محافظة ذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يؤكد على التعاون بين الحكومات المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يؤكد على التعاون بين الحكومات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).