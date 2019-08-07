الاعلام الرقمي:ايادي خفية تتلاعب ببعض الهاشتاكات التي تتصدر ترند العراق

2019/08/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

كشف فريق الرصد والمتابعة في مركز الاعلام الرقمي، امس الثلاثاء، وجود تلاعب في بعض الهاشتاكات التي تتصدر ترند العراق او المنطقة الجغرافية المتعلقة به.

واوضح الفريق في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" هناك صعودا لهاشتاكات معينة لم يُطلقها اي مغرد عراقي، وبعض منها لا تتعلق بأي قضية او مصلحة او مشكلة من مشاكل العراق والتي يتصدى او يكتب عنها المغردون، لكن مع ذلك تجدها في ترند العراق او منطقته الجغرافية".

واضاف، ان" بعض الهاشتاگات التي تصدرت الترند في الاشهر الاخيرة كانت ذات محتوى سياسي، وآخر يهدف الى اشاعة لغة الكراهية والعنف بين العراق ودول مجاورة” .

واشار، الى وجود اياد خفية تتلاعب بالترند ومن غير المستبعد ان تكون هناك جيوشا الكترونية خلفها مؤسسات اقليمية تستخدم تقنيات متقدمة في مجال السوشيال ميديا".

ولاحظ، تزايد هذه الظاهرة بشكل يتناسب طرديا مع الخلافات التي تحدث بين دول الجوار، حيث رصد الفريق ظهور هاشتاكات غريبة دخلت ساحة المنصات الرقمية، ومنها ما تصدر الترند على تويتر".

وحذر الفريق، المغردين من التفاعل مع هذا النوع من الهاشتاكات التي تتلاعب بها جهات وجيوش الكترونية تستغل المستخدم لتحقيق غايات سياسية لا علاقة لها بمصلحة المواطن العراقي".

وشدد المركز في بيانه على التفاعل مع هكذا نوع من الهاشتاكات، واستخدامه من قبل المغردين العراقيين سيسهم في استمرار ظهو رها والتلاعب بترند العراق من قبل تلك الجهات".

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