2019/08/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EiletVrbtP0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة البصرة تعلن حصيلة المرضى الذين ارسلوا للخارج منذ بداية 2019 #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة البصرة تعلن حصيلة المرضى الذين ارسلوا للخارج منذ بداية 2019 #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).