2019/08/07 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “طقس يوم غد الخميس سيكون مشمساً في الوسط والشمال مع ظهور بعض الغيوم في الجنوب، فيما تكون درجة الحرارة العظمى ببغداد 45 مْ وفي محافظة البصرة 49 مْ”.وأضاف،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة ترتفع قبل العيد وكالة خطوة برس.

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