2019/08/07 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا مجلس محافظة الانبار، الأربعاء، الحكومة الاتحادية الى الإسراع في تسمية قائد عمليات الانبار بدلا من قائد العمليات السابق محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع السفارة الأميركية، مشيرا الى ان الوضع الأمني لا يتحمل عدم شغور المنصب لغاية الآن.وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح ل المركز الخبري الوطني ، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الانبار: منصب قائد العمليات لم يحسم لغاية الآن المركز الخبري الوطني.

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