بالوثيقة.. وزارة التعليم العالي تشكل لجان وزارية للإعتراف بتسع جامعات في اقليم كوردستان

2019/08/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاربعاء، عن تشكل لجان وزارية للإعتراف بتسع جامعات في اقليم كوردستان.

واوضح بيان لوزارة التعليم العالي، وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الجامعات وهي: “سوران، حلبجة، كرميان، زاخو، رابرين، كردستان” والجامعات التقنية في اربيل والسليمانية ودهوك”.

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