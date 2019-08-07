عمليات بغداد : اعتقال خمسة متهمين بجرائم السرقة والتهديد

2019/08/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد… اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال خمسة متهمين بجرائم السرقة والتهديد في مناطق مختلفة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت/بدر نيوز/ نسخة منه، إن ” القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الأجرام واستخبارات وامن بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالتهديد ضمن مناطق “الأمين/ حي المعلمين […]

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