الامن النيابية تفصح عن

2019/08/07 | 11:24

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بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، عن وجود دلائل تشير الى ان أصحاب الروليت في بغداد ...

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