2019/08/07 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائرٍ حادّة تكبدها أثرياء العالم خلال ساعات فقط! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/07 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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