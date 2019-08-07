شخص يرتكب مجزرة ويقتل 12 بينهم شقيقتاه بمنطقة في بغداد

2019/08/07 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في الشرطة العراقية امني وشهود عيان يوم الاربعاء ان رجلا اقدم على قتل 12 شخصا بينهم شقيقتاه في منطقة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، انه في الساعة الثالثة فجرا اقتحم شخصا يحمل سلاح "كلاشينكوف" منزل في منطقة سبع البور في بغداد وقتل 12 شخصا بينهم شقيقتاه.

واضاف المصدر والشهود ان تلك الاسرة التي قتلت افرادها هم نسابة القاتل، مردفا بالقول ان القاتل قد سلم نفسه للشرطة وقد زعم خلال التحقيقات الاولية معه انه ارتكب تلك المجزرة بدواعي الشرف وغسل العار.

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