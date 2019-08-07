الولايات المتحدة مرض غامض تسببه السجائر الإلكترونية

2019/08/07 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل وزارة الصحة في الولايات المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض رئوي غامض نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية في ازدياد مستمر.يزداد عدد المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من مرض رئوي غامض، لم يحدد الأطباء اسمه.يشير بيان وزارة الصحة بولاية ويسكنسون، إلى أن عدد المصابين بالمرض الغامض الذين تستقبلهم المستشفيات في ازدياد، وجميعهم

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