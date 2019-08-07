قائدا عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء يعقدان اجتماعاً أمنياً خاصاً بخطة عيد الأضحى وعودة الحجاج

2019/08/07 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني ،اجتماعاً امنياً في مقر قيادة الشرطة بحضر عدد من القادة والامرين ناقش الخطة الامنية لعيد الاضحى المبارك والتهيؤ والاستعداد التام لتأمين عودة قوافل حجاج الديار المقدسة .وقال مصدر امني ان الاجتماع ناقش مفردات الخطة الموضوعة […]

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