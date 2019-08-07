2019/08/07 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، اليوم الاربعاء، بأن الفقر يقف في مقدمة العوامل التي كانت وراء تسجيل أكثر من 2700 حالة طلاق خلال 7 أشهر في ديالى.وقالت الدايني في تصريح لها , إن ” محافظة ديالى سجلت على مدار الأشهر الــ 7 الماضية أكثر من 2700 حالة طلاق وهي تمثل معدلات عالية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدياد حالات الطلاق بسبب الفقر في ديالى النعيم نيوز.

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