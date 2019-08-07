فتح شارع مغلق منذ 2005 في الكرخ

2019/08/07 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، فتح شارع حيوي في منطقة اليرموك كان مغلقاً منذ 2005.

وذكر بيان للأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 6 ضمن المحلة 616 ضمن حي اليرموك والذي يربط المحلة المذكورة بالأربع شوارع في المنصور بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وبإشراف مكتب امين بغداد والجهد الآلي في بلدية المنصور”.

وأشار الى “مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع المغلق منذ سنة 2005”.

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