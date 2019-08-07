2019/08/07 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، عودة 285 نازحاً من مخيمات النزوح في محافظة الأنبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب المحافظة.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكاله صدى عن مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان قوله انه “تم إعادة 285 نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة والمهجرين تعلن عودة 285 نازحاً لمناطق سكناهم في القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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