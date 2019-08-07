مستخدماً “غدّارة”.. اعتقال مسلح قتل 12 شخصاً من عائلته وأقاربه شمالي بغداد

2019/08/07 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإلقاء القبض على مسلح قتل 12 شخصاً من أفراد عائلته وأقاربه في منطقة سبع البور شمالي بغداد.وقال المصدر إن “مسلحاً أطلق النار من سلاح كاتم للصوت، فجر اليوم، على أفراد عائلته ضمن منطقة سبع البور، وبعدها انتقل إلى المنزل المجاور الذي يسكن فيه أقاربه (نسابته) وأطلق النار عليهم، ما […]

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