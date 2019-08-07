2019/08/07 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت جريمة مروعة العاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء بمقتل عائلة كاملة.وذكر مصدر أمني , أن “جريمة مروعة وقعت اليوم في منطقة منطقة الألف في سبع البور ببغداد حيث قتلت عائلة بالكامل وعدد أفرادها 12 شخصاً”.وأضاف , أنه ” لم يعرف بعد أسباب الجريمة أو هوية الجاني فيما إذا كان عمل إرهابي أو جنائي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جريمة مروعة تودي بحياة عائلة كاملة في بغداد النعيم نيوز.

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