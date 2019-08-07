“اسود وصقور” في بغداد.. عائلة تمتهن تربية الحيوانات المفترسة شاهد بالصور

2019/08/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعتبر عائلة ابو ذو الفقار في بغداد من العائلات المعروفة في تربية انواع من الحيوانات البرية المختلفة وابرزها الاسود والذئاب وغيرها من الحيوانات وانواع اخرى من الطيور النادرة.ويقول ابو ذوالفقار، ان مزاولة مهنة تربية الحيوانات اكتسبها منذ نعومة اضافره عندما كان يخرج مع والده للصيد في صحاري جنوب العراق فأخذ يتعلم […]

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