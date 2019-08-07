اعتقال مسلح قتل 12 شخصا من أقاربه بسلاح غدارة شمالي العاصمة

2019/08/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني لموقع "الغدير"، ان" مسلحاً أطلق النار من سلاح كاتم للصوت، على أفراد عائلته ضمن منطقة سبع البور، وبعدها انتقل إلى المنزل المجاور الذي يسكن فيه أقاربه (نسابته) وأطلق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة شخص واحد".وأضاف، ان" القوات الأمنية طوقت المنطقة وألقت القبض على القاتل وضبطت بحوزته سلاح نوع غدارة و16 رمانة يدوية".واشار الى ان" القاتل تم تسليمه إلى الجهات المختصة، وهو الان قيد التحقيق لمعرفة أسباب الحادث".انتهى..م.م

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