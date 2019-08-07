بالصور.. اختناقات مرورية شديدة بشوارع العاصمة ابرزها في هذه التقاطعات

2019/08/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المراسل، ان" الاختناقات بدأت منذ ساعات الصباح الاولى ولكنها تشتد مع اقتراب فترة الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة دون معرفة الاسباب التي ادت الى تلك الاختناقات".واضاف، ان" ابرز الاختناقات حصلت في منطقة الكرادة وساحة عقبة وتقاطع ملعب الشعب الدولي وساحة الفردوس".هذه وتشهد بغداد عمليات انتشار امني تمهيدا لتطبيق الخطة الخاصة بعيد الاضحى المبارك.انتهى..م.م

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