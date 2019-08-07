ذي قار توجه بمنع تداول الالعاب النارية للأطفال

2019/08/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي، اليوم الاربعاء، قيادة شرطة المحافظة بمنع بيع العاب الاطفال المشابهة للأسلحة، منذراً باتخاذ إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين للقرار.وقال الدخيلي في بيان صدر، عقب ترؤسه أجتماعا للجنة الأمنية العليا، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "المحافظة أصدرت أمراً لقيادة شرطة ذي قار بمنع بيع وتداول العاب الأطفال المثيرة للعنف وخصوصا التي تحتوي على مادة (الصجم) التي تشكل خطراً على حياة الأطفال".ولفت إلى أن " تلك الألعاب سببت إصابات خطرة لعدد كبير من الأطفال في الأعياد السابقة، فضلاً عن كونها تشجع على ثقافة العنف لديهم، مبيناً ان القرار جاء للحد من هذه الظواهر والحفاظ على الصحة العامة للأطفال والمجتمع".

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