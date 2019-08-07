عفوا ياعراق .. فالكل مشغول بالسياسة !

2019/08/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد كاظم خضير ﻟﻮ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻘﻮﺓ هنا ﻭﺣﺸﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ سياسية هنالك ؛ ﻟﻘﻠﺖ ﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻀﻴﻌﻮﻥ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺨﻄـﺄ...أكمل القراءة ←

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