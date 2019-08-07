عملية سياسية مبنية على الفساد  

2019/08/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب “إن العملية السياسية ستنهار بالكامل إذا ما فتحت ملفات الفساد الحكومي على مصراعيها في العراق.”، هذا نص التصريح الذي أدلى به وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق...أكمل القراءة ←

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