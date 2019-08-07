2019/08/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاربعاء، كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة الواقعة بمنطقة سهل نينوى، فيما اكد ان تنوع المكونات وتعايشها نقطة قوة لهذه المنطقة.وذكر وقال اعلام الحشد في بيان تلقتة وكالة صدى ان المهندس زار كنيسة مارت شموني على هامش تواجده في محافظة نينوى التي وصلها امس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس خلال زيارته كنيسة مارت شموني في برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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