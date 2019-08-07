شركة الصناعات النحاسية والميكانيكية تحصل على شهادة الجودة العالمية

2019/08/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن حصولها على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001 : 2015).وقال مدير عام الشركة أكرم شاكر عبد الفتاح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة حصلت على شهادة الجودة العالمية بعد استكمال مرحلة التأهيل والتطوير بالتعاون مع شركة حمورابي للاستشارات الهندسية […]

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