عالية نصيف تطالب بإلغاء عقد التعاون الذي وقعته وزارة النفط مع الكويت بشأن استخدام حقول النفط المشتركة

2019/08/07 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء ووزير النفط والجهات المعنية بإلغاء عقد التعاون الذي وقعته الوزارة مع الكويت بشأن استخدام الحقول النفطية المشتركة، مبدية استغرابها من إبرام العقد في الأردن .وقالت في بيان اليوم :” ان إبرام عقد بهذا المستوى من الأهمية والخطورة مع دولة لها سوابق سيئة مع العراق يعد استهانة بالشعب العراقي […]

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