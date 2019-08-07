2019/08/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل تؤكد قصفها لــ مواقع عراقية مرارا وتكرارا .. وسط صمت حكومي تام !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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