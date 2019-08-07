2019/08/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حذرت جهات سياسية عراقية، اليوم، من حصول خلاف جديد بين بغداد وأربيل، بسبب عزم إقليم كردستان إنشاء مكتب تجاري في دولة الكويت، دون علم وموافقة الحكومة العراقية الاتحادية.

وقال محمد الصيهود، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي في تصريح صحفي لوسائل اعلام عربية إن "قرارات...

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