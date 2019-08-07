ربع سكان العالم يواجهون أزمة مياه حقيقية

2019/08/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن ربع سكان العالم في 17 دولة يعيشون في مناطق تعاني من ضغوط مائية مرتفعة للغاية، وهو مقياس لمستوى المنافسة على موارد المياه.ويواجه هؤلاء السكان مستويات “مرتفعة جدا” من نقص المياه الأساسية، مع استهلاك أكثر من 80% من الإمداد المتجدد المحلي، وفقا لبيانات مخاطر المياه: Aqueduct Water Risk Atlas، التي جمعها

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