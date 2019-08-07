2019/08/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء الموصل لاكتشافها نقصاً بزيت الغاز الذي بعهدته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء الموصل لاكتشافها نقصاً بزيت الغاز الذي بعهدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).