2019/08/07 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاربعاء، كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة الواقعة بمنطقة سهل نينوى، فيما اكد ان تنوع المكونات وتعايشها نقطة قوة لهذه المنطقة.وذكر موفدنا ان المهندس زار كنيسة مارت شموني على هامش تواجده في محافظة نينوى التي وصلها امس للاشراف على عمليات ارادة النصر الثالثة، مبينا ان ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس خلال زيارته كنيسة مارت شموني في برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس خلال زيارته كنيسة مارت شموني في برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).