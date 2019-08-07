مجلسا بغداد وذي قار يؤجلان جلستهما الى مابعد عطلة العيد

2019/08/07 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلسا محافظة بغداد ومجلس محافظة ذي قار, الاربعاء, عن تأجيل اجتماعهما الدوري المقرر عقدهما اليوم الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.وقال رئيس لجنة الاعلام بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح لـ/المعلومة/, إن “رئيس مجلس المحافظة وجه كتابا الى اعضاء المجلس بتأجيل الجلسة الاسبوعية الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك”.واضاف […]

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