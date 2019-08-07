المهندس من برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى

2019/08/07 | 13:00

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بغداد :سومر نيوز

زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاربعاء، كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة الواقعة بم...

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