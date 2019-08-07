2019/08/07 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المهندس من برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاربعاء، كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة الواقعة بم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المهندس من برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المهندس من برطلة: تعايش المكونات نقطة قوة لسهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).