2019/08/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً في أوقات الذروة.وقالت الوزارة في بيان لها ، إنها “متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.وأضافت ، أن “الطرفين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع اتفاقية الربط مع الأردن في مجال الطاقة الكهربائية النعيم نيوز.

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