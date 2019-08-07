محافظة بغداد تصدر توضيحا بشأن زخم المراجعين لإحدى دوائر وزارة المالية

2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محافظة بغداد، الأربعاء، توضيحا بشان الزخم الحاصل بأعداد المراجعين المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية في دائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد.

وقالت المحافظة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محافظ بغداد فلاح الجزائري يتابع بقلق الزخم الكبير الحاصل للمراجعين من المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية وغياب التنظيم والاكتظاظ في دائرة التعويضات"، مبينة ان "دور محافظة بغداد هو مساند لعمل خزينة بغداد حيث تشغل الاخيرة مقرا لها في دائرة التعويضات بمنطقة {السنك} وتستضيفها منذ عام ٢٠١٢".واكدت انه "في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فان المحافظة ستضطر الى غلق دائرة التعويضات للحفاظ على سلامة المواطنين وحرصا منها على تنظيم العمل".ودعت المحافظة وزارة المالية والخزينة الى "تحمل مسؤولياتها وان تقوم بتوزيع المتقدمين جغرافياً على مناطقهم كأن يكون في التربيات او المدارس او موسسة السجناء او الشهداء او حتى اعتماد الاستمارة الإلكترونية للتخفيف من الضغط والزخم الحاصل على الموظفين ودائرة التعويضات, وتمديد مدة المراجعات للمواطنين الى نهاية الشهر وزيادة اعداد الموظفين لاستقبالهم وتوفير الحماية الأمنية والاهتمام بذلك والحرص على اعتماد الضوابط وتسهيل الإجراءات من الدوائر ذات العلاقة لغرض انسيابية العمل والمراجعات".انتهى

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