اسعار الذهب تقفز من جديد الى اعلى مستوى منذ 6 اعوام

2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية {الأونصة} وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عام 2013.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1501.50 دولار للأوقية.وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.وردت الصين يوم الاثنين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.في الوقت نفسه قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر أيلول.لكن بنك جولدمان ساكس قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى.



وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران من العام الماضي.انتهى

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