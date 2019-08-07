جوجل تكشف عن تحديث جديد يسهل عمليات التسوق عبر الإنترنت

2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جوجل عن تحديث لواجهة الصور يتيح للمستخدمين مقارنة الصور ذات الصلة، وهو ما يؤدي لإدخال مصطلح مثل “اللباس الأخضر” أو “المصباح الأسود” في صور

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