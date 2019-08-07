2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير عالمية أن شركة “شاومي” الصينية الرائدة تخطط لإنتاج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقا.وذكر التقرير، ان ” الشركة سجلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاومي تكشف عن أول هاتف لا يحتاج إلى الشحن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاومي تكشف عن أول هاتف لا يحتاج إلى الشحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).