النزاهة : ضبط مسؤولاً بكهرباء الموصل لاكتشافها نقصاً بزيت الغاز الذي بعهدته

2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط مسؤولٍ في محطة كهرباء الموصل الغازية في الجانب الأيمن من المدينة؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي يعمل فیھا، مُبيِّنةً وجود نقصٍ يصل إلى (320,000) لتر من مادة زيت الغاز الذي بذمَّـته.وأشارت الدائرة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إلى أنَّ […]

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