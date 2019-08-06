2019/08/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: إجراء معالجات على المنازل والأنهر والسدود لتلافي خطر السيول مستقبلا.ممثل المرجع اليعقوبي دام ظله يزور مؤسسة الحسين (ع) في بوركينا فاسو.علماء يطورون نوعا جديدا من الرقاقات مستوحى من الدماغ.الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 6-8-2019 النعيم نيوز.

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