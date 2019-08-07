2019/08/07 | 13:02

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سوريا..



شهداء وجرحى بتفجير مفخخة في الحسكة

الاربعاء

07

أب

2019 :

12:50 pm

29

استشهاد عدد من المدنيين بينهم اطفال بتفجير سيارة مفخخة قرب مركز

اتصالات القحطانية بمحافظة الحسكة

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