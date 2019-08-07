2019/08/07 | 13:02

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جمرك طريبيل يحقق ايرادا يوميا تجاوز المليار دينار

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، تحقيق منفذ طريبيل الحدودي

ايرادا يوميا تجاوز المليار وربع المليار دينار.وقالت الهيئة، في بيان ، إن "مركز جمرك طريبيل الحدودي سجل ايراداً

يوميا امس، فاق المليار وربع المليار دينار".وأضافت، أن "استمرار التزايد في معدلات الإيرادات المتحققة في اغلب

مراكزها الجمركية يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها

العاملة هناك، فضلا عن الإدارة المتميزة خلال الفترة الحالية".وتابعت الهيئة، أن "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية

لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية

وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد

الإيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد

الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل

الجمركي".

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