حريق كبير يلتهم حقول دواجن في محافظة الديوانية

2019/08/07 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق وسط حقول الدواجن في محافظة الديوانية جنوب العراق.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان الحريق كبير والتهم الحقول، من دون بيان اسبابه او حجم الخسائر.

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